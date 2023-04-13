Журнал «Профиль»

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Группировка ВС РФ "Запад" сорвала 3 ротации ВСУ на Купянском направлении

Группировка ВС РФ "Запад" сорвала 3 ротации ВСУ на Купянском направлении

На Купянском направлении военные группировки «Запад» Вооруженных сил России обнаружили и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны.

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