На Купянском направлении военные группировки «Запад» Вооруженных сил России обнаружили и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны.
На Купянском направлении военные группировки «Запад» Вооруженных сил России обнаружили и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны.
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