Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал запуск благотворительной программы «Великая погоня за добром», в рамках которой он совместно с «ДоброFON» будет перечислять нуждающимся по 1 млн рублей за каждую заброшенную шайбу до тех пор, пока не побьет «вечный» рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки.