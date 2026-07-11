Секреты элегантности в 67 лет: главные правила стиля Марины Юдашкиной

Марина Юдашкина в свои 67 лет продолжает восхищать публику утонченными образами. Вдова знаменитого кутюрье Валентина Юдашкина не просто сохраняет верность модной индустрии, но и сама выступает примером безупречного вкуса, свободного от возрастных стереотипов.