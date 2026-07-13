НСФР попросил Минцифры и ЦБ переписать проект об СМС-уведомлениях при звонках банков

Ассоциация «Национальный совет финансового рынка» попросила Минцифры и ЦБ переписать проект об СМС-уведомлениях при звонках банков — в организации указали, что мера приведет к росту издержек банков и может негативно отразиться на борьбе с мошенничеством, пишет РБК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)