НСФР попросил Минцифры и ЦБ переписать проект об СМС-уведомлениях при звонках банков

Ассоциация «Национальный совет финансового рынка» попросила Минцифры и ЦБ переписать проект об СМС-уведомлениях при звонках банков — в организации указали, что мера приведет к росту издержек банков и может негативно отразиться на борьбе с мошенничеством, пишет РБК.