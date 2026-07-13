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Журнал о бизнесе и инвестициях

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НСФР попросил Минцифры и ЦБ переписать проект об СМС-уведомлениях при звонках банков

НСФР попросил Минцифры и ЦБ переписать проект об СМС-уведомлениях при звонках банков

Ассоциация «Национальный совет финансового рынка» попросила Минцифры и ЦБ переписать проект об СМС-уведомлениях при звонках банков — в организации указали, что мера приведет к росту издержек банков и может негативно отразиться на борьбе с мошенничеством, пишет РБК.

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