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Где в России находятся самые необычные леса?

Где в России находятся самые необычные леса?

Пятая часть мировых запасов леса приходится на Россию.Куршская коса. Танцующий (пьяный) лесГде: Калининградская область, национальный парк «Куршская коса»Удивительно,- лес кружится в танце, но никто не знает почему.

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