Игроки в восторге от откровенного костюма героини в демоверсии Stellar Blade В рез...

Игроки в восторге от откровенного костюма героини в демоверсии Stellar BladeВ результате какой-то ошибки или казуса демоверсия игры Stellar Blade от Sony Interactive Entertainment и Shift Up появилась в PlayStation Store раньше, чем предполагалось.
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