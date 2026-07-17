Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Русские посмели

Русские посмели

Россия вот уже больше недели дронирует в Чёрном море грузовые суда, снабжающие боевиков. В теории вражеские СМИ должны истошно кричать про агрессию России, которая якобы нарушает международное право — ну, как они обычно делают.

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