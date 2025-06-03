Вот это бахнули — огнище от Харькова до Киева! Страшный ответ Путина: рекордный удар ВКС РФ испепелил F-16

Автор: Егор Зверев В Курской и Брянской областях произошли инциденты с крушением поездов. Что об этом известно на данный момент, сколько жертв, был ли это теракт, как президент РФ Владимир Путин ответил на это? Что известно об инцидентах с поездами в России 1 июня? В Курской области 1 июня на 48-м км трассы Тросна — Калиновка Железногорского района во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.