Вот это бахнули — огнище от Харькова до Киева! Страшный ответ Путина: рекордный удар ВКС РФ испепелил F-16

Автор: Егор Зверев В Курской и Брянской областях произошли инциденты с крушением поездов. Что об этом известно на данный момент, сколько жертв, был ли это теракт, как президент РФ Владимир Путин ответил на это? Что известно об инцидентах с поездами в России 1 июня? В Курской области 1 июня на 48-м км трассы Тросна — Калиновка Железногорского района во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии