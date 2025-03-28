Маршрут, соединяющий деревню Ключи с Челябинском, изменят

У межмуниципального маршрута появятся дополнительные остановки в Сосновском районе. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», автобусный маршрут №212 «Деревня Ключи – Челябинск» изменяется с 1 апреля.
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