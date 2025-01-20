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Хинштейн возмутился из-за отдыха курской чиновницы в Индии

Хинштейн возмутился из-за отдыха курской чиновницы в Индии

Исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна возмутила местная чиновница Ирина Мусьял, которая находилась в отпуске в Индии во время заседания регионального правительства, пишет «Курские новости».

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Комментарии
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Владимир Елкин
Чиновнице похеру проблемы Курской области! Так, может, и её нужно послать подальше от Курска?
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