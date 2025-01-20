Хинштейн возмутился из-за отдыха курской чиновницы в Индии

Исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна возмутила местная чиновница Ирина Мусьял, которая находилась в отпуске в Индии во время заседания регионального правительства, пишет «Курские новости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии