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Царьград

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Иностранец в Краснодаре получил 4 года за кражу 2 млн у бойца СВО

Иностранец в Краснодаре получил 4 года за кражу 2 млн у бойца СВО

Иностранец в Краснодаре приговорён к четырём годам колонии за хищение почти двух миллионов рублей у участника специальной военной операции.

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