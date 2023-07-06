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"5 колонна вскрылась в Екатеринбурге". Появились списки предателей – очередной скандал

"5 колонна вскрылась в Екатеринбурге". Появились списки предателей – очередной скандал

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО Тут интересные события в Екатеринбурге происходят.

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Комментарии
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М
Михаил
санкции разрушили экономику РФ год назад. бы период ложного благополучия, теперь он заканчивается, рубль &quot;ушел в пике&quot;
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30 мин.
Антонина Егоровна Тюрина Антонина Егоровна
В России такая бездуховность... Наплевательское отношение к молодому поколению... И чего после этого ждать!!!
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29 мин.
Алина Белова
ЕКАТЕРИНБУРГ  НАДО  ПОЛНОСТЬЮ  РАСКУРОЧИТЬ. Сколько можно  об этом говорить и просить...    Когда  будут приниматься  меры  -  убрать оттуда все  консульства ? Когда, когда, когда ?  Чего  ждём ?
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12 мин.

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