"5 колонна вскрылась в Екатеринбурге". Появились списки предателей – очередной скандал

М Михаил санкции разрушили экономику РФ год назад. бы период ложного благополучия, теперь он заканчивается, рубль "ушел в пике"

Антонина Егоровна Тюрина Антонина Егоровна В России такая бездуховность... Наплевательское отношение к молодому поколению... И чего после этого ждать!!!