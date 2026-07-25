В Киеве прогремели взрывы в результате баллистических ракетных ударов

В столице Украины зарегистрированы серии взрывов, вызванных ударами баллистических ракет. По сообщениям из Киева, несколько ракет, среди которых системы С-400 и «Искандер», были запущены в направлении города.
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