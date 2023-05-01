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Кадыров заявил о своем желании создать армию, в которую войдут люди со всего мира, для защиты угнетенных народов от Запада

Кадыров заявил о своем желании создать армию, в которую войдут люди со всего мира, для защиты угнетенных народов от Запада

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время презентации оружия в Российском университете спецназа сделал заявление о своем желании создать армию, в которую войдут люди со всего мира, для защиты угнетенных народов от западных стран.

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