«Клипперс» и Ивица Зубац согласовали продление на 58,6 млн долларов за 3 сезона

Стороны договорились о заключении сделки на 58,6 миллиона долларов за 3 сезона. Зубац (27 лет, 213 см) в среднем набирал 11,7 очка (65% с игры) и 9,2 подбора за «Клипперс» в минувшем регулярном чемпионате.