После расширения блока НАТО состав Балтийского флота РФ придется пересмотреть

Политика как она есть

Вступление в блок НАТО Швеции и Финляндии представляет собой большую проблему для Минобороны РФ. Вскоре уже оба берега Балтийского моря юридически станут частью Североатлантического альянса, окончательно превратив его во «внутреннее море НАТО».