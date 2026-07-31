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Говорит Европа ⚡

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Снят с воинского учёта — могут ли обвинить в уклонении от мобилизации? Адвокат Ростислав Кравец отвечает

Снят с воинского учёта — могут ли обвинить в уклонении от мобилизации? Адвокат Ростислав Кравец отвечает

В чём суть решения Верховного суда, отменившего приговор за уклонение от мобилизации? Почему снятие с воинского учёта до апреля 2000 года приравняли к исключению? Как отсутствие статуса военнообязанного влияет на уголовное преследование? И есть ли сегодня новые уголовные дела за уклонение? Адвокат Ростислав Кравец в эфире ответил на вопросы зрителей и читателей.

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