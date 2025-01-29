Путин и Лукашенко работают над укреплением единства, заявил Володин

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко совместно работают над укреплением единства и развитием взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, основываясь на уважении и невмешательстве в дела суверенных государств, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.