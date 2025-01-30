Тяжелые условия: поисково-спасательная операция в Вашингтоне затягивается

В Вашингтоне проходит сложная поисково-спасательная операция после авиакатастрофы. Глава пожарной службы округа Колумбия, Джон Доннелли, отметил, что темная и мутная вода создает трудности для дайверов, предположительно процедура продлится несколько дней.
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