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Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Он мне объяснил)) ГОЛОСЛОВНО. Ты  же не в 37-ом году, падаль, чтобы порочить чье-то честное имя, подонок. Да даже в 3...Жившие в СССР ник...
  • Natalija Osminina
    Приведи хоть один мой пост в доказатетьство своих слов, что я враг России))) Иначе ты становишься  лживой падалью, кл...Жившие в СССР ник...
  • Павел Овсянников
    Найти всю цепочку и пересажать всех или в штурмана, они то дроны чтоб спасти свою жопу точно найдут.Дождались! Незако...

Если Западу не нравится, что мы заходим в их порты, мы просто построим собственные там, где это необходимо - Белоусов

Если Западу не нравится, что мы заходим в их порты, мы просто построим собственные там, где это необходимо - Белоусов

Не так давно в мировых СМИ появилась информация о визите российских военных кораблей в порт города Александрия в Египте и в Гавану на Кубе, что вызвало бурю обсуждений в экспертном сообществе.

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Комментарии
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Александр Почекунин
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3 час.
Людмила Лиханова
А вы, видимо, великий Не бестолочь ? Есть большие сомнения... Времена меняются можно и нужно не только возрождать старые базы, но и строить новые везде, где это выгодно НАМ !
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2 час.
Людмила Лиханова
Только ТАК !
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1 час.

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