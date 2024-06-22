Если Западу не нравится, что мы заходим в их порты, мы просто построим собственные там, где это необходимо - Белоусов

Не так давно в мировых СМИ появилась информация о визите российских военных кораблей в порт города Александрия в Египте и в Гавану на Кубе, что вызвало бурю обсуждений в экспертном сообществе.
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