Военный эксперт заявил об угрозе парализации Севморпути из-за подводных дронов

Военный эксперт Степанов: подводные дроны Норвегии могут парализовать Севморпуть Военный эксперт, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук (ИЛА РАН) Александр Степанов предупредил об угрозе парализации логистики Северного морского пути (Севморпути) из-за передовых подводных дронов, выпускаемых Норвегией.
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