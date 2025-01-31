Трамп выступил с угрозами в адрес участников БРИКС

Президент США Дональд Трамп обратился к странам БРИКС, пригрозив им 100%-ными пошлинами, в случае. Если они будут создавать собственную валюту или поддерживать любую другую в качестве замены американского доллара в международной торговле.
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