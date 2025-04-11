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Царьград

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Квартира за 25 млн изъята у дочери омского чиновника по делу о взятках

Квартира за 25 млн изъята у дочери омского чиновника по делу о взятках

У дочери омского чиновника Валерия Башурова конфисковали петербургскую квартиру стоимостью 25 млн рублей, купленную на незаконные средства.

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