Более 30 лет как нет ВЛКСМ, а миллионы бывших комсомольцев неизменно продолжают поздравлять друг друга 29 октября с Днем рождения Комсомола.
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Дорогие мои бывшие комсомольцы! С праздником вас, с днем комсомола. Хорошее было время, смелые ребята. Они по первому зову партии спешили на великие стройки века- Атоммаш, БАМ и многие другие, А какие города они построили.... И как В песне поется: "Лучше нету дороги такой, все, что есть, испытаем на свете. Чтобы дома,над тихой рекой услыхать соловья на рассвете"... Спасибо, вам Жанночка, за вашу статью. Все промелькнуло перед глазами- прием в комсомол, студенческие отряды, города, построенные с участием комсомольцев. Спасибо,
С днем Комсомола, все дорогие бывшие комсомольцы!!!
Лучше нету дороги такой!
Все что есть испытаем на свете, чтобы дома над нашей рекой услыхать соловья на рассвете!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Всем здоровья и оптимизма!!!
Жанне спасибо за статью!