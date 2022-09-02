Популярные статьи

Свежие комментарии

  • samvel torosjan
    Надеюсь в аду его ждут друзья с кем развалил великую странуЦеремония прощани...
  • Владимир Петров
    Не участвую в этом мероприятии...)))Церемония прощани...
  • Вальтер Юпитер
    Что бы ты в жизни ни делал, в каждом твоём поступке должен быть здравый смысл, честь, совесть и вера. Живи по совести...Премьер Венгрии О...

Мордовские инспекторы ДПС спасли пострадавшую от укуса насекомого

Мордовские инспекторы ДПС спасли пострадавшую от укуса насекомого

В УМВД России по Мордовии рассказали о благородном поступке двух инспекторов ДПС. Как пояснили в ведомстве, во время патрулирования на дороге в Лямбирском районе инспекторы узнали о проблемах, возникших у женщины в результате укуса насекомого.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх