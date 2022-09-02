Мордовские инспекторы ДПС спасли пострадавшую от укуса насекомого

В УМВД России по Мордовии рассказали о благородном поступке двух инспекторов ДПС. Как пояснили в ведомстве, во время патрулирования на дороге в Лямбирском районе инспекторы узнали о проблемах, возникших у женщины в результате укуса насекомого.