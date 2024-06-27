Анна Нетребко заявила о разводе с Юсифом Эйвазовым

Оперная звезда Анна Нетребко объявила о разводе со своим мужем, музыкантом Юсифом Эйвазовым. По словам пары, решение было принято после десяти счастливых лет совместной жизни, но они останутся близкими друзьями и продолжат сотрудничать на оперной сцене.