Актёрское прошлое не прошло даром: врио президента Украины Владимир Зеленский в интервью заплакал на камеру.
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Клоун он и есть клоун, даже слёзы имитирует.