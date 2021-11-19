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Львовский суд арестовал антивакцинатора на 60 дней

Львовский суд арестовал антивакцинатора на 60 дней

После того, как Служба безопасности Украины заявила, что массовые выступления противников вакцинации в Киеве – это инспирированные «российскими кураторами» призывы к захвату власти, лидеру «антивакцинаторов» Остапу Стахову объявили о подозрении.

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