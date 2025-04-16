Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Владимир Иванов
    Так кто -то сильно врет!Ведутся бои!Опубликовано виде...
  • Валерий Василенко
    Все разрушенное  должны восстанавливать пленные.Появились первые ...
  • Павел Р
    тока сатанисты да наемники могут захватывать храмы и монастыри. Нашли с кем воевать... С теми кто оружие то не берет...Появились первые ...

«Охота на людей»: в Госдуме объяснили отказ ВСУ сдаваться в курском монастыре

«Охота на людей»: в Госдуме объяснили отказ ВСУ сдаваться в курском монастыре

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые укрываются в Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Горнале Курской области, отказываются сдаваться в плен, поскольку приехали на территорию региона для «охоты на людей».

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