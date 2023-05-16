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Замглавы МИД Галузин: ряд стран Центральной Азии дают понять о готовности присоединиться к санкциям Запада против России

Замглавы МИД Галузин: ряд стран Центральной Азии дают понять о готовности присоединиться к санкциям Запада против России

Ряд государств, которые расположены в Центрально-Азиатском регионе, дают понять о своей готовности присоединиться к ограничительным мерам, введенным в отношении Москвы Западом.

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