Замглавы МИД Галузин: ряд стран Центральной Азии дают понять о готовности присоединиться к санкциям Запада против России

Ряд государств, которые расположены в Центрально-Азиатском регионе, дают понять о своей готовности присоединиться к ограничительным мерам, введенным в отношении Москвы Западом.
Популярные статьи
- Житель Швейцарии призвал выходцев с Украины знать: Зеленский - «сумасшедший», а Путин - «красавчик»
- Депутат Госдумы Шеремет после нанесения британскими ракетами удара по территории РФ призвал разорвать дипотношения с Британией
- В американских соцсетях сообщают о вероятной смерти Джорджа Сороса от сердечного приступа
Свежие комментарии