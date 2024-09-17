Бобруйчанина, который избивал собаку на детской площадке, нашли - он заявил, что таким образом наказывал питомца за то, что т...

Бобруйчанина, который избивал собаку на детской площадке, нашли - он заявил, что таким образом наказывал питомца за то, что тот убежалНапомним, ранее в сети появилось видео из Бобруйска, на котором было видно, как мужчина избивает пса прямо на детской площадке.