30 лет СНГ: юбилей с перспективами? Или без оных?

Сформировавшееся на обломках Советского Союза Содружество Независимых Государств, целью которого было сохранение экономических и гуманитарных связей между новообразованными на постсоветском пространстве странами, в этом году отмечает юбилей.
Сформировавшееся на обломках Советского Союза Содружество Независимых Государств, целью которого было сохранение экономических и гуманитарных связей между новообразованными на постсоветском пространстве странами, в этом году отмечает юбилей.
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