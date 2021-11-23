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30 лет СНГ: юбилей с перспективами? Или без оных?

30 лет СНГ: юбилей с перспективами? Или без оных?

Сформировавшееся на обломках Советского Союза Содружество Независимых Государств, целью которого было сохранение экономических и гуманитарных связей между новообразованными на постсоветском пространстве странами, в этом году отмечает юбилей.

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