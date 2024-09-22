Слишком Жирно: 6 Причин, Из-За Которых Волосы Быстро Жирнеют

Как часто вам приходится мыть голову? Дважды в неделю? Один раз в два дня? Через день? Если вы делаете это чаще, чем хотелось бы; если, несмотря на все усилия, волосы слишком быстро становятся жирными, возможно, самое время проверить, а все ли с ними в порядке? Вот несколько самых распространенных причин того, что волосы слишком быстро […].