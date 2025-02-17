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Царьград

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Встреча между Россией и США по Украине. Зеленскому даже "стульчика" не досталось: Названа дата, переговорщики

Встреча между Россией и США по Украине. Зеленскому даже "стульчика" не досталось: Названа дата, переговорщики

Портал Axios сообщил, что встреча американской и российской делегаций по урегулированию конфликта на Украине состоится в Саудовской Аравии 18 февраля.

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