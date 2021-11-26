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В ВОЗ обсудят новый штамм COVID-19, обнаруженный в Южно-Африканский Республике

Во Всемирной организации здравоохранения сегодня пройдет экстренное совещание в связи с обнаружением нового штамма коронавируса, обнаруженного в Южно-Африканский Республике.

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