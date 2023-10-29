Японские ученые выявили двух «двойников Путина»

Японские специалисты по распознаванию лиц и голосовой идентификации подтвердили набирающую популярность теорию о наличии у Владимира Путина «двойников», которые замещают президента России на публичных мероприятиях, пишет британский таблоид The Sun.
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