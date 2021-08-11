Как провести ребрендинг и избежать ошибок

Главный инструмент успеха — это стратегический сторителлинг, который позволяет бренду говорить с аудиторией языком историй, выстроить прочную эмоциональную связь, эффективно донести до потребителей свои ценности и познакомить их с идеологией бренда.
Главный инструмент успеха — это стратегический сторителлинг, который позволяет бренду говорить с аудиторией языком историй, выстроить прочную эмоциональную связь, эффективно донести до потребителей свои ценности и познакомить их с идеологией бренда.
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