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Капризов был удален до конца матча с «Лос-Анджелесом» за удар Даути клюшкой по лицу

Капризов был удален до конца матча с «Лос-Анджелесом» за удар Даути клюшкой по лицу

Кирилл Капризов был удален до конца матча с «Лос-Анджелесом» за удар Дрю Даути клюшкой по лицу. Эпизод произошел во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Кингс» и «Миннесотой» (1:0), когда соперники боролись у борта В этом матче россиянин провел на льду 10 минут 26 секунд и успел отметиться 3 бросками в створ ворот.

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