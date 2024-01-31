Штаб общественной поддержки открылся в Карелии

На новой площадке общественники и активисты смогут представлять свои проекты, обмениваться опытом, дискутировать и воплощать новые проекты В Петрозаводске создали новое пространство, где представители общественных организаций и просто активные горожане смогут общаться, проводить различные ….
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