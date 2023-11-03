Иноагента Верзилова приговорили к 8,5 года лишения свободы за фейки

Суд признал иноагента Петра Верзилова* виновным в распространении фейков о ВС России. Его заочно приговорили к восьми годам и шести месяцам лишения свободы, а также запретили на четыре года администрировать интернет-ресурсы, сообщило РИА «Новости».
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