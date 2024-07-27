Суд заявил об опасениях побега подрывника ж/д под Рязанью за границу

Совершивший взрыв железнодорожных путей под Рязанью Руслан Сидики, находясь на свободе, мог бы совершить побег и скрыться у родственников за пределами РФ, в связи с чем суд в Москве продлил его арест до ноября.
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