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Суд заявил об опасениях побега подрывника ж/д под Рязанью за границу

Суд заявил об опасениях побега подрывника ж/д под Рязанью за границу

Совершивший взрыв железнодорожных путей под Рязанью Руслан Сидики, находясь на свободе, мог бы совершить побег и скрыться у родственников за пределами РФ, в связи с чем суд в Москве продлил его арест до ноября.

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