A GoFundMe In Support of Lindsay Clancy Nears $1.2 Million After Mistrial A Massachusetts jury deliberated for roughly 38 hours over seven days and failed to reach a unanimous verdict in the case against Lindsay Clancy, resulting in Judge William Sullivan declaring a mistrial on Friday due to a holdout juror.
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