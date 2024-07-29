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ЧЕ-2024. Юноши (U18). Сербия против Израиля, Испания встретится с Литвой и другие матчи

Сербия сыграет с Израилем, Испания встретится с Литвой. Чемпионат Европы Юноши (U18) Тампере, Финляндия Группа A ТУРЦИЯ – Хорватия  29 июля.

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