Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту нападения на семью из Алтайского края

В социальных медиа сообщалось, что в Алтайском крае после незначительного дорожно-транспортного происшествия с участием легковых автомобилей несколько мужчин напали на семью участника СВО, угрожая ей физической расправой.
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