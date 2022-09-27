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МЧС эвакуировало людей из торгового центра "Уссури Молл"

МЧС эвакуировало людей из торгового центра "Уссури Молл"

Утром во вторник, 27 сентября, спасатели эвакуировали людей из торгового центра "Уссури Молл". К торгово-развлекательному комплексу стянулись несколько автоцистерн, сотрудники МЧС по пожарной лестнице проникли на крышу здания, сообщает ИА UssurMedia.

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