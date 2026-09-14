ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Святая или мошенница: кем на самом деле была мать Тереза

Святая или мошенница: кем на самом деле была мать Тереза

Для миллионов людей мать Тереза является воплощением доброты, любви, сострадания и милосердия. Она действительно сделала очень много добра, помогала бедным и больным людям и изменила мир.

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