Святая или мошенница: кем на самом деле была мать Тереза

Для миллионов людей мать Тереза является воплощением доброты, любви, сострадания и милосердия. Она действительно сделала очень много добра, помогала бедным и больным людям и изменила мир.
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