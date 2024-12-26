Камила Валиева вернется к тренировкам за два месяца до окончания бана

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Вероника Логинова сообщила, что дисквалифицированная фигуристка Камила Валиева сможет вернуться к централизованным тренировкам за два месяца до окончания четырехлетнего наказания, истекающего в декабре 2025 года.