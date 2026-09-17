Антикоррупционный эффект: в казну поступило свыше 3 трлн рублей

Имущество на сумму свыше 3 трлн рублей обращено в доход государства по решениям судов за 2025 год и первое полугодие 2026‑го, заявил генпрокурор Александр Гуцан на площадке Межгосударственного совета по противодействию коррупции в Минске.
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