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«Сиэтл» выиграл 10 матчей из последних 12 и вышел на 2-е место на Западе

«Сиэтл» выиграл 10 матчей из последних 12 и вышел на 2-е место на Западе

«Сиэтл» выиграл 10 матчей из последних 12 и вышел на 2-е место на Западе. Сегодняшняя победа над «Анахаймом» (5:4) стала для команды 5-й подряд.

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