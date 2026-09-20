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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сафонов пропустил в 7 из 8 матчей сезона, сегодня – от «Марселя»

Матвей Сафонов не смог провести два сухих матча подряд. Голкипер вышел в стартовом составе « ПСЖ » на игру с « Марселем » в 5-м туре чемпионата Франции .

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